Samsung'a gönderilen tehdit mektubunda Türk büyükelçiliği de hedefte

T24 - Samsung'un Seul'daki ofisine gönderilen isimsiz mektupta, birçok ülkenin büyükelçilikleriyle birlikte Türkiye Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı düzenleneceği iddia edildi.







Usama Bin Ladin’in ölümünden sonra, El Kaide kaynaklı olduğu düşünülen ilk tehdit Samsung’un Seul’daki merkezine yönelik.

Yenimedyaduzeni.com sitesinin The Korea Herald’dan aktardığına göre, şirketin Kanadalı elektronik birimine, Salı sabaha karşı 04:00 sularında isimsiz bir e-posta gönderildi. Samsung’un Seul’daki merkezine gönderilen mektupta, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı Ortadoğu ülkelerinin elçiliklerine yönelik bombalı saldırı tehditinde bulunuluyor.

Mesaj üzerine, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, İran, Oman, Bahreyn, Ürdün, Suriye ve Mısır büyükelçiliklerinde önlemler alındı.

E-posta’nın gönderilmesinden kısa süre sonra Kore özel polis birliğinden 50 kişilik bir tim, Samsung’un merkez binasının çevresine konuşlandırıldı.

Elektronik devinin neden hedef alındığı kesin olarak bilinmese de, ABD’nin müttefiki olan Güney Kore’nin, El Kaide için potansiyel hedef teşkil ettiği düşünülüyor.



