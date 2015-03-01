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Bilim / Teknoloji

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S6 ve S6 Edge'yi tanıttı

Samsung Galaxy S6’da yine 5 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana yer verecek

01 Mart 2015 22:04

Tüm dünyada milyonlarca kişinin beklediği Samsung'un yeni modelleri tanıtıldı. Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge ilk kez görücüye çıktı.

Samsung Galaxy S6’da Exynos 7420 çipsetli 4 çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 ve 4 çekirdekli 1.9 GHz Cortex-A57 işlemci kullanılacak.

Galaxy S6 ve S6 Edge'nin teknik özellikleri şöyle:

- 5.1 inch QHD (1440x2560 piksel) Super AMOLED ekran (577 ppi) (Corning Gorilla Glass 4 ekran koruma)

- 2.1 Ghz saat hızında çalışan 8 çekirdekli 64-bit Exynos 7420 işlemci (14 nm)

- 3 GB RAM (DDR4)

- 32 GB / 64 GB / 128 GB dahili depolama seçenekleri

- 16 MP ana kamera (F 1.9 diyafram açıklığı) (Optik Görüntü Sabitleme)

- 5 MP ön kamera

- 2550 mAh batarya

- Altın, gümüş, siyah, yeşil, mavi renk seçenekleri

- Android 5.0 Lollipop işletim sistemi ve yenilenmiş Touchwiz arayüz

- Hızlı şarj özelliği (10 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım)

İşte ilk fotoğraflar:

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