Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S6 ve S6 Edge'yi tanıttı

Tüm dünyada milyonlarca kişinin beklediği Samsung'un yeni modelleri tanıtıldı. Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge ilk kez görücüye çıktı.
Samsung Galaxy S6’da Exynos 7420 çipsetli 4 çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 ve 4 çekirdekli 1.9 GHz Cortex-A57 işlemci kullanılacak.
Galaxy S6 ve S6 Edge'nin teknik özellikleri şöyle:
- 5.1 inch QHD (1440x2560 piksel) Super AMOLED ekran (577 ppi) (Corning Gorilla Glass 4 ekran koruma)
- 2.1 Ghz saat hızında çalışan 8 çekirdekli 64-bit Exynos 7420 işlemci (14 nm)
- 3 GB RAM (DDR4)
- 32 GB / 64 GB / 128 GB dahili depolama seçenekleri
- 16 MP ana kamera (F 1.9 diyafram açıklığı) (Optik Görüntü Sabitleme)
- 5 MP ön kamera
- 2550 mAh batarya
- Altın, gümüş, siyah, yeşil, mavi renk seçenekleri
- Android 5.0 Lollipop işletim sistemi ve yenilenmiş Touchwiz arayüz
- Hızlı şarj özelliği (10 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım)
İşte ilk fotoğraflar: