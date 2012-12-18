Samsung yeni akıllı telefonunu tanıttı

Samsung, bir süre önce görselleri ortaya çıkan orta seviyeye yönelik Galaxy Grand akıllı telefon modelini resmi olarak duyurdu.

Modelde 5 inç büyüklüğünde 800 x 480 piksellik LCD ekran bulunuyor. Ekran boyutuyla 5 inç ve üzeri akıllı telefon segmentinde yerini alıyor.

Tam olarak açıklanmasa da modelde 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci bulunuyor. 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD desteği, Android 4.1.2 işletim sistemi, 8MP çözünürlükte arka / 2MP çözünürlükte ön kamera, 1080p video kaydı, WiFi, Bluetooth 4.0, DLNA, GPS/GLONASS desteği, HSPA+ bağlantısı, 2100mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Samsung'un son dönemde orta ve üst seviye akıllı telefonlarında yer verdiği yazılım ekstraları da mevcut. S Voice sesli asistan, Multi Window aynı anda iki pencerede çalışabilme, Direct Call mesaj okurken kulağa götürdüğünüz anda kişiyi arayabilme, AllShare Play uyumlu Samsung cihazları arasında kablosuz içerik paylaşımı, Popup Play video oynatma ve tüm Samsung Hub uygulamaları bunlar arasında.

Model tek SIM ve çift SIM destekli olmak üzere iki versiyonda gelecek. Fiyat ve çıkış tarihi bilinmiyor.