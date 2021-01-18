Samsung'un başkan yardımcısı 30 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Güney Kore'de bir mahkeme, Samsung Electronics'in Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee'yi rüşvetten suçlu bularak 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı.

Lee, ekim ayında babası hayatını kaybedince şirketin karar verme sürecinde en kritik ismi haline gelmişti. Tutuklanmasıyla Lee, Samsung'un gelecekte atacağı adımlarda rol oynayamayacak.

52 yaşındaki Lee, görevden alınan eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'in yakınındaki bir isme rüşvet vermekten suçlu bulunmuş ve 2017'de 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Lee, suçlamaları reddettikten sonra hapis cezası kısaltılmış ve ertelenmişti. Samsung yöneticisi bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Yüksek Mahkeme daha sonra davayı Seul üst mahkemesine geri gönderdi. Pazartesi günü sonuçlanan bu davada Lee, 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.