Samsung: Note 7 krizi şirket hisselerini vurdu

Samsung'un Note 7 modelinin üretimini durduracağını açıklamasından sonra, şirketin hisse senetlerinde düşüş devam ediyor.

Samsung hisseleri dünkü yüzde 8'lik hisselerin ardından, piyasa açılışlarında yüzde 3 değer kaybetti.

Böylece son iki günde şirketin piyasa değeri 20 milyar dolar düşmüş oldu.

Samsung, telefonun bataryasıyla ilgili yaşanan sorunların ardından Eylül ayında bu modeli geri çağırmış ve geçen ay sorunun giderildiğini belirterek telefonu yeniden piyasaya sürmüştü.

Ancak yenilenerek piyasaya sürülen telefonların bataryalarında da sorunlar yaşanmıştı.

Şirket bunun üzerine Note 7 telefonların üretiminin durdurulduğunu açıkladı ve mevcut kullanıcılara da telefonlarını kapalı tutmaları tavsiyesinde bulundu.

Note 7 krizinin hisse senetlerindeki düşüşün yanı sıra, Samsung'un marka değerine de zarar verebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar krizin uzun vadede, rakipleri Google ve Apple yeni model telefonlarını piyasaya sürmüşken büyük bir bedel ödetebileceği görüşünde.