Samsung ilk çeyrekte Apple'ın dokuz katı büyüdü

Apple, 2013’ün ilk çeyreğinde 10 yıl sonra ilk kez karında düşüş yaşarken, en büyük rakibi Samsung rakamlarda yükselmeye devam ediyor. Satış rakamları, akıllı telefon sektöründe Güney Koreli şirketin ilk çeyrekte Apple’ın neredeyse iki katına ulaştığını gösterirken, büyüme oranında Samsung rakibini dokuza katladı.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, samsung, akıllı telefon ve tablet cihazlarda fazla model sayısıyle Apple’a karşı iyi bir strateji seçmiş görünüyor. Apple, 10 yılın ardından bir mali dönemde karlarında düşüş yaşarken, Samsung 2013’ün ilk çeyreğinde net karını yüzde 42 artırarak 6.5 milyar dolara yükseltti.

Wired sitesinin haberine göre, Samsung’un mobil planlama birimi başkan yardımcısı Hyun Joon Kim, özellikle Galaxy Note 2 ve Galaxy S3’ün satışa sunuldukları mali dönemlerde önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.

Strategy Analytics araştırma şirketinin yetkilisi Neil Mawston da, ‘Samsung’un ilk çeyrekte Apple’ın yaklaşık iki katı akıllı telefon sattığını ve dokuz katı büyüme gösterdiğini’ belirtti.

‘Ucuz değil çeşitli olmalı'

Juniper Analytics şirketi, Samsung’un ilk çeyrekte 68 milyon telefon sattığını, bu rakamın dünya genelinde satılan 200 milyon telefonun yüzde 34’üne denk geldiğini belirtti. Apple’ın ilk üç ay içindeki iPhone satışları ise 37 milyonda kaldı.

Samsung, hafta sonunda ABD’de satışa sunulacak Galaxy S4 ile yakaladığı rekabet gücünü daha da artırmayı planlıyor.

Apple’ın ise gelişmekte olan piyasalardaki tüketicileri gözüne kestirerek ‘ucuz iPhone’ üreteceği veya ekran büyüklüğünü artıracağı düşünülüyor. Apple’ın düşük maliyetli iPhone stratejisinin arkasında, iPad Mini ile büyük başarı yakalamasının yattığı öne sürülüyor.

Wired, Samsung’un geniş ürün yelpazesine karşı mücadele veren Apple’ın stratejisini gözden geçirmesi gerekebileceğini ve rakibi gibi çeşitliliğe gitmesinin mantıklı olacağını savundu.