Samsung 'Galaxy Note 7 modelinin üretimini durdurdu'

Cep telefonu devi Samsung'un, bataryasıyla ilgili yaşanan alev ve patlama sorunlarının devamı nedeniyle Galaxy Note 7 telefonunun üretimini durdurduğu bildirildi.

Reuters haber ajansı ve Güney Kore Yonhap haber ajansı, ismi açıklanmayan şirket yetkililerine dayandırdıkları haberlerinde, telefonun üretiminin askıya alındığını belirtti.

Samsung yetkilileri BBC'ye, üretimin durdurulduğu haberlerini ne teyit edebileceklerini ne de reddedebileceklerini söyledi.

Samsung, telefonun bataryasıyla ilgili yaşanan sorunların ardından Eylül ayında bu modeli geri çağırmış ve geçen ay sorunun giderildiğini belirterek telefonu yeniden piyasaya sürmüştü.

Ancak yenilenerek kullanıma sokulan telefonların bataryalarında da sorunlar yaşanmıştı.

ABD'deki AT&T ve T-Mobile şirketleri önce telefonların yenileriyle değiştirilmesini ardından da satışlarını durdurmuştu.

Son olarak ABD'deki Southwest Havayolları, yolculardan birine ait Samsung Galaxy Note 7 model telefonun alev alması üzerine bir uçuşlarının iptal edildiğini açıklamıştı.

Brian Green adlı yolcunun telefonun, bu modellerin pillerinde tespit edilmiş olan 'patlama' kusuru nedeniyle 'kontrolden geçirilip yenilenmiş' bir cihaz olduğu belirtilmişti.

Green, telefonu şarjı azalmaktayken cebine koyduğunu, birkaç saniye sonra da ufak bir patlama ses duyduğunu ve pantalonunun cebinden duman çıktığını gördüğünü söylemişti.