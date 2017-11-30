SAMSUNG, "Siber Zorba Olma" hareketi başlatıyor

Gizem KARADAĞ, Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)- SAMSUNG Electronics Türkiye, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliğiyle siber zorbalığa karşı \"Siber Zorba Olma! #farkinavar” hareketini başlatıyor. Çocukların, gençlerin ve ailelerin siber zorbalığa karşı bilinçlendirilmesi amacıyla yıl boyunca verilecek eğitimlerin yanı sıra 13 Aralık’ta sosyal medya hareketi başlatılıyor.Elektronik ortamda bir birey veya grubun, diğerlerine yönelik kasıtlı biçimde gerçekleştirdiği aşağılama, iftira, dedikodu, taciz, tehdit, utandırma ve dışlama gibi rahatsızlık verici eylemleri ifade eden \"siber zorbalık\" kavramı her gün binlerce çocuk ve gencin fiziksel ve psikolojik zarar görmesine sebep oluyor. Samsung ve BTK işbirliği ile yürütülen “Siber Zorba Olma! #farkinavar” kampanyası dahilinde pilot 20 okul ile başlayacak eğitimlerde çocukların, gençlerin, ailelerin ve öğretmenlerin teknolojinin kötü amaçlı kullanımına karşı farkındalıklarının ve kişilik haklarının korunması konusunda duyarlılıklarının artması hedefleniyor. Gençlerin teknolojiden en etkin şekilde faydalanmasının yanında, potansiyel zararlarını en aza indirmeyi amaçlayan “Siber Zorba Olma!” #farkinavar hareketini duyurmak amacıyla siber zorbalığa uğrayan gençlerin duygularını çarpıcı bir şekilde ortaya koyan ve Nejat İşler’in seslendirdiği dijital reklam filmi yapıldı. Okullarda verilecek eğitimlerin yanı sıra siber zorbalığa dikkat çekmek için 13 Aralık günü Samsung Türkiye ve BTK sosyal medya hesaplarını karartıp, “Siber Zorba Olma!” sloganını #farkinavar hashtag’i ile paylaşarak herkesi sosyal medyadaki bu hareketin bir parçası olmaya davet edecek.

\"BOYNUMUZUN BORCU OLARAK GÖRÜYORUZ\"

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, \"Samsung olarak iletişim teknoloji dünyasında önde gelen firmalardan bir tanesi olarak bizler, toplumumuzun özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin doğduğu andan itibaren maruz kaldıkları iletişim teknolojisine ve bu teknolojinin parçası olmaları süresince, doğru noktalarda bulunmasına ayrıca önem atfediyoruz. Buradaki topluma getirilen faydaların yanı sıra teknolojinin artık erişebilir olması, teknolojinin yaygın kullanımıyla birlikte tehlikelerde oluşuyor. Bu tehlikeli ortam içerisinde çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin, öğretmenlerimizin hatta toplumumuzun her bireyinin, toplumu temsil eden bütün kesimlerinin siber zorbalığa ve iletişim teknolojileri aracılığıyla birçok dezavantaja maruz kaldıklarında doğru noktada nasıl bulunabilirler veya böyle bir ortamda doğruyu yanlıştan nasıl ayırt edebilirler. Böylesi bir farkındalığı geliştirilebilir ve geliştirilmesinde bizler nasıl katkıda bulunabiliriz noktasında destek olmayı kendimize bir borç addediyoruz. Boynumuzun borcu olarak görüyoruz tabiri caizse. Elbette çocuklarımız ve birçok jenerasyon, internet teknolojisini birçok yoldan ve giderekte daha kolay ve daha da hemen yollardan maruz kalıyorlar. Bu da beraberinde getirdikleri tehlike de tabi ki söz konusu. Tehlikelerden bir tanesi ise, siber zorbalık. Burada BTk ile yaptığımız çalışmada çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin ve toplumuzun her kesimin siber zorbalığa karşı bilinçlerinin arttırılması ve bu tarz zorbalık karşısında hangi noktada nasıl bir pozisyonda durmalılar bilincinin arttırılması gibi konuları bizler Samsung Türkiye olarak öncelikli görüyoruz. Parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ve siber zorbalık farkındalığı projesinin arkasında bulunmamızın sebebi, böyle biz kampanyaya destek vermemizin sebebi budur\" dedi.

\"AİLELERE, ÖĞRETMENLERE, ÖĞRENCİLERE EĞİTİM VERİLMESİNİ PLANLIYORUZ\"

BTK Başkanı Ömer Sayan ise, Türkiye\'de siber zorbalığa maruz kalanların oranının yüzde 20 olduğunu söyleyerek, \"Biz kurum olarak gözbebeğimiz olan gençlerimizin ve çocuklarımızın kendi öz kültürünü, milli ve manevi değerlerini kaybetmeden en iyi şekilde teknolojik deneyime ve beceriye sahip olacak, gelecekte ben de varım diyecek şekilde yetkin ve donanımlı yetişmesini istiyor, bu yoldaki tüm çalışmaları destekliyoruz. Siber zorbalık; bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla bir bireyin ya da grubun diğerlerine yönelik düşmanlık, korkutma, tehdit, sindirme, taciz amaçlı yazılı veya görsel iletileri kasıtlı ve düzenli bir şekilde gönderilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Siber zorbalıkla mücadelede özellikle eğitimcilere, ailelere, gençlere, STK’lara, özel sektöre, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına çok önemli görevler düşüyor. 2010 yılından beri Türkiye’nin birçok ilinde öğrencilere, ebeveynlere, eğiticilere, adli ve mülki idari amirlere internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda verdiğimiz ve vermekte olduğumuz eğitim ve seminerlerde en önemli başlıklarımızdan biri de siber zorbalıkla mücadele. Bu mücadeleyi eğitim verdiğimiz 400 formatör öğretmen ve onların eğittiği 100 binin üzerinde öğretmen yürütüyor. Samsung ile birlikte yeni başlattığımız “Siber Zorba Olma! #farkinavar” hareketi kapsamında da önümüzdeki dönemde ailelere, öğretmenlere, öğrencilere ve eğiticilere siber zorbalık konusunda eğitim verilmeyi planlıyoruz\" diye konuştu. Ülkelere göre siber zorbalık oranlarını paylaşan Sayan, \"İnternet kullanıcılarının Kanada’da yüzde 21’i siber zorbalığa maruz kalırken, yüzde 69’unun siber zorbalığa tanıklık ettiği görülüyor. İngiltere’de bu rakam yüzde 20 ve üzeri olarak kayıtlara geçerken, ülkemizde ise siber zorbalığa maruz kalanların oranı yüzde 20. Amerika’da siber zorbalıkla mücadele etmek zorunda kalanların yüzde 20’si intiharı düşündüğünü açıklaması en ilginç verilerden biri. Bu rakamlar üstelik siber zorbalığa maruz kaldığını açıklayan kişilerden oluşuyor. Bunu açıklamamış kişiler de göz önünde bulundurulduğunda bu oranlar daha yükseliyor\" açıklamasında bulundu.

SİBER ZORBALIKTA İSTANBUL İLK SIRADA

Basın toplantısında konuşan, çocuk ve gençlerin internet kullanımı ve siber zorbalık konularında uzman Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Bilişim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emel Baştürk Akca, siber zorbalığın yaygınlığını ve yarattığı sonuçları ortaya koymak amacıyla TÜBİTAK’ın desteği ile yürütülen araştırma projesinin sonuçlarına dikkat çekti: Akça: \"Kocaeli Üniversitesi’nde TÜBİTAK’ın desteği ile yürütülen proje kapsamında yedi ilde 7. ve 8. sınıfa devam eden 1400 öğrenci ile anket çalışması gerçekleştirildi. Siber zorbalık mağdur ve faili olma durumunun her ikisinde de ilk sırada yer alan İstanbul’da siber mağdur/kurban oranı yüzde 20’ye yaklaşırken, siber zorba olma oranı ise yüzde 15’i geçmektedir. Ayrıca siber zorbalık deneyimlerinin İnternet kullanım sıklığıyla doğru orantılı olduğu görülmüştür. Araştırmanın diğer bulguları öğrencilerin siber zorbalık konusunda yeterince farkındalığa sahip olmadığını, bu nedenle siber zorba ve kurban olma oranlarının daha yüksek olabileceğini göstermektedir. Çünkü siber zorbalık olarak tanımlanan eylemler sıralanarak sorular yöneltildiğinde siber zorba ve kurban olma oranlarının çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle Samsung ve BTK öncülüğünde başlatılan “Siber Zorba Olma! #farkinavar” hareketi, siber zorbalığın önlenmesi ve çocuklar ve gençlere siber zorbalıkla baş etme becerisi kazandırılması açısından hayati önem arz ediyor.” dedi.

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