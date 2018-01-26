T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Samsun'da yoğun kar yağışı: 43 mahalle elektriksiz kaldı

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Terme ilçesinde bazı mahallelerde karayolunda ulaşım güçlükle sağlanırken, 43 mahalleye ise elektrik verilemediği belirtildi

26 Ocak 2018 00:57

Samsun’da kar yağışı nedeniyle Terme İlçesi’nde Ambartepe Mahallesi ile Örencik Mahalle yolları, Yakakent İlçesi’nde Asmapınar-Çepni grup yolu, Vezirköprü İlçesi’nde Duruçay ve Kızılcakoru grup yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Kar yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne 7 ihbar geldiği, ihbarların tamamına gerekli müdahalenin yapıldığı ifade edildi. 43 mahalleye trafolarda meydana gelen arızalar nedeniyle elektrik verilemediği belirtildi.

Meteoroloji 10’uncu Bölge Müdürlüğü verilerine göre ise kar yağışının Cuma günü sabahına kadar aralıklı olarak devam etmesinin beklendiği zaman zaman yağışın kuvvetli olacağı kar kalınlığının ise yüksek kesimlerde 20-50 cm yüksekliğe ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Hava sıcaklığının iç ve yüksek kesimlerde 0 derecenin altında olması nedeniyle buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşlar uyarıldı.

ETİKETLER

elektriksamsunkar yağışımahallekesinti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24