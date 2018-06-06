Samsun'da uyuşturucudan 2 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da yolcu otobüsünden inen kişinin elindeki poşette, 782 kapsül uyuşturucu niteliği taşıyan hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Sinop yol ayrımında yolcu otobüsünden inen Yusuf Y. üzerinde şüphe üzerine arama yaptı. Yusuf Y.’nin elindeki poşette 782 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçti. Yusuf Y. ve bağlantısı bulunduğu iddia edilen Nuh Y. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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