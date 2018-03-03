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Samsun'da uyuşturucu ticaretine 9 tutuklama

Sait KUZU/TERME(Samsun),(DHA) - SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden adliyeye çıkarılan 9'u tutuklandı

03 Mart 2018 19:46

Sait KUZU/TERME(Samsun),(DHA) - SAMSUN\'da \'uyuşturucu ticareti\' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden adliyeye çıkarılan 9\'u tutuklandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı adreslere düzenlenen operasyonlarda, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, bonzai, kokain, esrar, uyuşturucu veya uyarıcı hap, kenevir tohumu, muhtelif sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, satışta kullanılan el kantarı ve hassas dijital terazi ele geçirildi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Bugün geniş güvenlik önlemleri altında Terme Adliyesi\'ne çıkarılan 9 kişi, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 9 kişiyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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