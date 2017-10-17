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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı

17 Ekim 2017 19:19

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2\'si, tutuklandı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafnıdan, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Samsun\'dan uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir araçta yapılan aramada, 54 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Yine İstanbul\'dan Ordu\'ya uyuşturucu götüreceği istihbaratı üzerine takibe alınan 1 kişi üzerinde yapılan aramada ise 200 ecstasy hap, ile 61 gram esrar ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si tutuklandı, 1 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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