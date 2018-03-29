T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da aracında ve otomobilinde 200 gram esrar ve 124 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilen Seyidahmed D

29 Mart 2018 18:48

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da aracında ve otomobilinde 200 gram esrar ve 124 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilen Seyidahmed D. (35), tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde Seyidahmed D.’ye ait aracı, şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 paket satışa hazır 12 gram esrar ile 13 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Daha sonra ekipler şüphelinin evinde yapılan aramada ise 188 gram esrar ve uyuşturucu paketleme poşetleri ile 111 ecstasy hap ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan Seyidahmed D., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GökhanDHA SAMSUNdaSamsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüHastane Mahallesinde SeyidahmedAraçtaDahaEmniyet MüdürlüğündekiSeyidahmedFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24