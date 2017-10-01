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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da polisin bir eve düzenlediği 106 gram bonzai, 3 gram esrar, 12 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

01 Ekim 2017 20:20

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da polisin bir eve düzenlediği 106 gram bonzai, 3 gram esrar, 12 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı..
Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı bir istihbarat sonucu İlkadım İlçesi\'ndeki Kadıköy Mahallesi\'nde uyuşturucu sattığı ve yer temin ettiği iddia edilen Murat T.\'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 4 parça halinde 106 gram bonzai, 3 gram esrar, 12 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi. Polis, Murat T. ve onunla bağlantısı olduğu ileri sürülen Kadir Ö.\'yü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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