Samsun'da Theofanis Gekas şov!

T24

Hafta arası yine kazanamadı



7 maçta 17 puan yitirdi



Maça ilgi büyük



Volkan'ın ikinci 'dalya' heyecanı





Kocaman'dan sürpriz



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu.Henüz 6. dakikada Stoch'un golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 41. dakikada Theofanis Gekas'ın penaltı golüne engel olamadı. Dakikalar 71 ve 75'ü gösterdiğine yeniden sahneye çıkan Yunan futbolcu, takımına galibiyeti getiren isim oldu.Bu sezon 4. yenilgisini alan Kanarya, 48 puanda kaldı ve Beşiktaş derbisi öncesi şok yaşadı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karadeniz ekibi ise 20 puana yükseldi.Şike iddiaları nedeniyle ligin geç başlaması ve bu sezon ilk kez play-off uygulaması getirilmesi nedeniyle bazı lig haftaları salı, çarşamba ve perşembe günleri oynanırken, Fenerbahçe bugüne kadar hafta arası yaptığı 7. maçı da kazanamadı. Sarı-lacivertliler, 7 maçta 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.Fenerbahçe, hafta arası yaptığı 7 maçta sadece 4 puan toplarken, zirve yarışında çok önemli 17 puan yitirdi. Hafta arası yaptığı 7 maçın 6'sını deplasmanda oynayan Fenerbahçe, kendi sahasında ise Manisaspor maçında berabere kalarak, 2 puan yitirdi.Hafta başından itibaren 10 ila 100 lira arasında değişin fiyatlarla satışa sunulan biletlerin tamamı satılırken, sarı-lacivertli ekibin taraftarları soğuk havaya rağmen kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.Süper Lig'deki ilk maçına 2002-2003 sezonunda sarı-lacivertli formasıyla yine bir Samsunspor maçında çıkan Volkan, 200. maç heyecanı da Samsunspor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertli futbolcu, forma giydiği 10 sezonda toplam 199 maçta kalesinde 192 gol gördü.Teknik direktör Aykut Kocaman, kadroda sürpriz bir değişiklik yaparak ilk 11'de çıkması beklenen Alex'in yerine Özer Hurmacı'yı sahaya sürdü.Karadeniz temsilcisinde ise devre arasında transfer edilen Uğur Boral ilk kez eski takımına karşı forma giyerken, Hapoel Haifa'dan 3 gün önce transfer edilen Kelhar'de ilk 11'de yer aldı.