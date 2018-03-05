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Samsun'da son yağışlarla barajlar doldu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) 7'nci Bölge Müdürü Nazmi Koçak, kentteki barajların son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte dolduğunu belirterek, su sorunu yaşanmayacağını söyledi

05 Mart 2018 19:55

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) 7\'nci Bölge Müdürü Nazmi Koçak, kentteki barajların son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte dolduğunu belirterek, su sorunu yaşanmayacağını söyledi.
DSİ 7\'nci Bölge Müdürü Nazmi Koçak, Samsun\'da bulunan barajların doluluk oranları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koçak, barajların son günlerde etkili olan yağışlar ile beraber dolduğunu söyledi. Koçak, \"Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava, Karadeniz Bölgesi\'nde bulunan baraj ve göletlerdeki su kapasitelerini yüzde 90\'ların üzerine taşıdı. 05 Mart 2018 tarihi itibarıyla, Samsun\'un su ihtiyacını karşılayan Çakmak Barajı yüzde 98, Derbent Barajı yüzde 95, Suat Uğurlu Barajı yüzde 94, Altınkaya Barajı yüzde 75, Hasan Uğurlu Barajı yüzde 60, Vezirköprü Barajı\'ndaki doluluk yüzde 77 seviyesindedir. Barajlarımızdaki su seviyelerinde sorunlu bir durum yok. DSİ olarak su kaynaklarını yerli yerinde kullanmak, depolamak ve vatandaşlarımızın istifadesine sunmak için mesai mefhumu gözetmeksizin gayretli bir çalışma içerisindeyiz. DSİ olarak her şarta göre tedbirimizi almış bulunmaktayız. Samsun il ve ilçelerinde su sorunu olmayacak\" diye konuştu.

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