Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde oto kiralama şirketi bulunan M.T., işyerine gelen ve tartıştığı 3 arkadaşını tabanca ile vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan ve 1\'inin durumu ağır olan yaralıların tedavileri sürerken, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay Bafra ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama işyerinde meydana geldi. İddiaya göre K.D., N.T. ve O.T. arkadaşları olan M.T.’nin işyerine geldi. 4 arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. K.D., N.T. ve O.T. tabanca ile vurularak yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla 3 yaralı Bafra İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağır olan O.T. yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis şüpheli M.T.’nin bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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