Samsun'da şiddet gördüğü eşinden boşanmak isteyen kadın öldürüldü!

Şiddet gördüğü gerekçesiyle bir hafta önce eşine boşanma davası açan 21 yaşındaki kadın, eşinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'da şiddet gördüğü gerekçesiyle eşine bir hafta önce boşanma davası açan Damla Ay (21), annesinin evinin önünde eşinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde oturan Damla Ay, eşi Barış Ay'dan şiddet gördüğü iddiasıyla 1 hafta önce boşanma davası açtı.

Eşiyle birlikte oturduğu evden ayrılan genç kadın, Çarşamba ilçesi Dikbıyık beldesinde bulunan annesi Nuran Güler'in evine yerleşti.

Dün akşam saatlerinde annesinin evinden alış veriş yapmak için çıkan genç kadın, eve geri döndüğü anda merdivenlerden çıkarken eşi Barış Ay'ın silahlı saldırısına uğradı. Kendisinden boşanmak isteyen eşine silahla 8 el ateş eden Barış Ay, olay yerinden kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan genç kadın ağır yaralanırken, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Damla Ay, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Silahlı saldırgan ise, Terme ilçe Emniyet Müdürlüğüne giderek silahı ile birlikte teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.