-SAMSUN'DA ''ŞAP'' KARANTİNASI SAMSUN (A.A) - 07.07.2010 - Samsun Tarım İl Müdürü Kadir İspirli, ''Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nca hastalığın seyrinin azalması ve pasivize edilmesi için il genelindeki hayvan pazarlarının 21 Temmuz'a kadar kapatması, il dışına çıkan ya da dışarıdan Samsun'a yapılan hayvan hareketlerinin durdurulması kararlaştırıldı'' dedi. İspirli, çeşitli ilçelerde görülen şap hastalığı ile ilgili alınan tedbirleri değerlendirdi. Vali Yardımcısı Mesut Taner Genç başkanlığında toplanan Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nun, söz konusu hastalıkla mücadelede çeşitli önlem kararları aldığını ifade eden İspirli, şunları kaydetti: ''Yılbaşından bu tarafa yaklaşık 18 noktada ahırda şap hastalığına rastlandı. Mücadele çalışmalarında şuana kadar teknik süreç içinde 12'si söndürüldü. Hali hazırda 6 mihrakta hastalığın aktifliği devam ediyor. Kavak, Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçeleri çıkışların ya da aktif kaynakların devam ettiği noktalar. Bu ilçeler Çorum ve Amasya il sınırlarına yakın olan ilçelerimiz.'' Samsun'da geçmiş yıllara dönük devam eden aşılama çalışmalarının bu yıl da periyodik şekilde yapıldığını belirten İspirli, kentteki hayvan varlığının yüzde 95'inin bu aşılama uygulamasına tabii tutulduğunu, ancak hastalığın 6 aylık süreçte yeniden kendini aktif hale getirdiğini ifade etti. Bu hastalığın temel gerekçesi kontrolsüz hayvan hareketlerinden kaynaklandığını da vurgulayan İspirli, ''Samsun'a Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat'tan kontrolsüz getirilen hayvanların ya da bizden bu illere gitmesinin hastalığın çıkmasında büyük payı var. Yol denetimlerinin seyrek olması ya da yapılan kontrollerde tespit edilemeyen hayvan hareketleri, var olan hastalığın yayılmasına etkili oluyor'' dedi. Samsun'da bu yıl içinde hastalığın yayıldığı 18 ahırın bölgede etkilediği hayvan sayısının 5 bini bulduğunu, bu hayvanlardan 290'ının hastalığı açıkça gösterdiğini de belirten İspirli, tüketicilerin tedirgin olmamasını istediklerini, çünkü hastalığın insan sağlığına etkisinin söz konusu olmadığını kaydetti. Kent genelinde 6 noktada karantina uygulandığını vurgulayan İspirli şunları kaydetti: ''Kavak'ta 3, Ladik'te 1, Havza'da 1 ve Vezirköprü'de 1 köy olmak üzere hastalığın aktif olduğu toplam 6 noktada karantina uygulanmaktadır. Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nca hastalığın seyrinin azalması ve pasivize edilmesi için il genelindeki hayvan pazarlarının 21 Temmuz'a kadar kapatması, il dışına çıkan ya da dışarıdan Samsun'a yapılan hayvan hareketlerinin durdurulması kararlaştırıldı. Ekonomik kayıpların ortaya çıkacağı Ramazan ayı döneminde sıkıntıların yaşanmaması için bu süreler boyunca hayvan sevki yapılmayacak, hayvan pazarları da açılmayacak.''