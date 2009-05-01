Samsun'da pankart gerginliği

Samsun'da, 1 Mayıs kutlamalarında pankart gerginliği yaşandı. Tertip Komitesi'nin, daha önce pankart açmayacaklarını bildirmelerine rağmen yürüyüş sırasında pankart açmak isteyen Eğitim-Sen üyelerine tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Olay, polisin müdahalesiyle yatıştırılırken, Eğitim- İş Sendikası üyeleri yürüyüşe katılmaktan vazgeçti.



Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 5 bin kişi 1 Mayıs'ı, halaylar çekip, horon oynayarak kutladı.



1 Mayıs nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılanlar, İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk İlköğretim Okulu önünde toplandı. Polis tarafından aranan katılımcılar yürüyüş alanına girdi. Yaklaşık 50 kişilik bir grup oluşturan Eğitim- İş Sendikası üyelerinin, üzerinde `Eğitim-İş' yazan pankartı yürüyüş sırasında açmamaları konusunda Tertip Komitesi tarafından uyarılmaları üzerine gerginlik yaşandı. Kısa süreli arbedenin ardından gerginlik polisin araya girmesiyle önlendi.



Tertip Komitesi'nin Eğitim-İş sendikasının pankartının açılmayacağını söylemesi üzerine sendika üyeleri yürüyüşe katılmaktan vazgeçti. Bu nedenle saat 13.00'de başlaması gereken yürüyüş yaklaşık 1 saat geç başladı. Grup daha sonra 2 kilometre yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.



AKP il binası önünde slogan



Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüş yapan kalabalık, AKP il binası önünde `Katil ABD iş birlikçi AKP', `Parasız eğitim, parasız üniversite', `Silaha değil, Eğitime bütçe' sloganı attı. Polis, AKP il binası önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 5 bin kişiye Tertip Komitesi adına konuşma yapan Türk-İş 6. Bölge Temsilcisi İsmail Topçu, AKP hükümetini eleştirdi. Topçu, ``1 Mayıs işçinin, emekçinin, çiftçinin, memurun bayramıdır. Bu dayanışmadır. Bu bir direniştir. Ekonomik krizin faturasını bizlere çıkarmaya çalışıyorlar. Bu faturayı biz değil patronlar ile hükümet ödesin'' diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından bazı gruplar halay çekip, horon oynadı.



