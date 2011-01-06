-SAMSUN'DA OLAYLI BASKETBOL MAÇI SAMSUN (A.A) - 06.01.2011 - Samsun'da liselerarası basketbol müsabakasında seyirciler arasında yaşanan taşkınlık güvenlik güçleri tarafından yatıştırıldı. Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapılan Liselerarası İl Şampiyonası yarı final müsabakasında Samsun Anadolu Lisesi ile Milli Piyango Anadolu Lisesi karşılaştı. 52-52 skorlu karşılaşmanın bitimine 40 saniye kala öğrencilerin oluşturduğu seyirciler arasında taşkınlık yaşandı. Birbirlerine yumurta, meşale ve petşişe atan öğrencileri salonda bulunan güvenlik güçleri yatıştırdı. Yaklaşık 10 dakika oynanamayan karşılaşmanın devamında Samsun Anadolu Lisesi, Milli Piyango Anadolu Lisesi'ne 52-53 yenildi. Daha sonra gruplar güvenlik önlemi alınarak salondan çıkarıldı.