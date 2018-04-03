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Eğitim

Samsun'da öğretmenlere kodlama eğitimi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da öğretmenlere ‘Kodlasam Projesi’ kapsamında kodlama eğitimi veriliyor

03 Nisan 2018 14:52

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da öğretmenlere ‘Kodlasam Projesi’ kapsamında kodlama eğitimi veriliyor.
Kodlama eğitimi, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve gelişen dünyadaki yeni eğitim yöntemleri konusunda öğretmenleri bilgilendirmek amacıyla oluşturulan ‘Samsun Öğretmen Akademisi Projesi’ kapsamında veriliyor.
Kodlama eğitimi ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Öğrencilerimizi, bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp tüketen değil üreten bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede, teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı, yenilikçiliği ve girişimciliği öğreterek, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen ve pazarlayabilen bir nesil yetiştirmek için ilimizdeki 17 ilçenin tamamına birer tane robotik kodlama atölyesi açmayı planlıyoruz” dedi.
Eğitimlerden ortaokul ve liseli öğrencilerinin de yararlanacağını ifade eden Esen, “Bu atölyelerde öğrencilerimize 3D Tasarım (Mekanik Tasarım), Algoritma, Blok Tabanlı Kodlama, Metin Tabanlı Kodlama ve Robotik eğitimler verilecek. 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerimiz ile ortaöğretim 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz bu eğitimlerden yararlanabilecekler. Bu kapsamda önce öğretmenlerimize eğitimler aldırıyoruz. Eğitimler Samsun Öğretmen Akademisi kapsamında veriliyor. Bu eğitimleri alan öğretmenlerimiz aynı eğitimleri kendi ilçelerinde hizmet içi eğitim kapsamında açarak bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlayacaklar” diye konuştu.
Kodlama dersinin bu yıl ortaokullarda 5 ve 6’ncı sınıflarda zorunlu olacağını 7 ve 8’inci sınıflarda ise seçmeli olarak verileceğini belirten Esen, “Önümüzdeki eğitim öğretim yılı döneminde ise lise düzeyinde de kodlama dersi verilmesi planlanıyor. Kodlama, bilgisayarlara bir işlemi yerine getirmeleri için izlemeleri gereken yolu adım adım yazılan komutlarla anlatmak olarak tanımlanıyor. Telefonlardan araç göstergelerine, bilgisayarlardan termostatlara kadar birçok cihazın içindeki yazılımlar, yazılımcıların yazdığı kodlar sayesinde çalışıyor. Öncelikle bilgisayarlara adım adım komut verme mantığının kavranması üzerinde duruluyor” diye konuştu.

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