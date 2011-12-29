-Samsun'da öğrencinin derste elektrik akımından öldüğü iddiası SAMSUN (A.A) - 29.12.2011 - Samsun'un İlkadım ilçesinde, İlkadım Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrenim gören lise öğrencisinin ders sırasında elektrik akımına kapılarak öldüğü iddia edildi. İstasyon Mahallesi'ndeki İlkadım Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrenim gören 12.sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Taha Temel, derslikteki elektrik panosunda uygulamalı ders yaptığı sırada aniden yere düştü. Durum 122 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlileri buradaki ilk müdahalenin ardından Temel'i Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin raporuna göre, elektrik çarpması sonucu hastaneye geldiği öğrenilen Temel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Temel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra açıklama yapan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, olayla ilgili idari soruşturma başlattıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.