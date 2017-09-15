Samsun'da minibüs zulasından 4 bin paket kaçak sigara çıktı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Tekkeköy İlçesi\'nde, polisin durdurup arama yaptığı bir minibüste zulalanmış 4 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy İlçesi\'nde yaptığı yol kontrollerinde durdurdukları 27 plakalı bir minibüste arama yaptı. Aramada, minibüsün zeminine zulalanmış 4 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirerek şöför 41 yaşındaki C.D. gözaltına alındı. C.D., ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



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