-SAMSUN'DA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YARALANDI SAMSUN (A.A) - 11.06.2011 - Samsun'un Havza ilçesinde Demokrat Parti (DP) Samsun Milletvekili adaylarını taşıyan otomobilin devrilmesi sonucunda 4 kişinin yaralandığı bildirildi. İlçenin Yeşilalan Köyü'nde seçim çalışmalarından dönen DP Samsun 4'üncü sıra Milletvekili adayı Levent Güneş'in kullandığı 55 SL 845 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 5'inci sıra milletvekili adayı Aygül Aydın Durmuşoğlu (54), 8'inci sıra milletvekili adayı Nedret Taşar ve Ayten Taşar (72) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi.