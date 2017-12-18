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Samsun'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, otomobille çarpışan kamyonet, savrulduktan sonra park halindeki başka bir otomobile çarptı

18 Aralık 2017 13:56

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, otomobille çarpışan kamyonet, savrulduktan sonra park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 55 HA 192 plakalı kamyonet ile 55 VE 964 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü, park halindeki otomobile de çarpıp, takla attı. Kazada, iki araçta bulunan Hüseyin A. (22), Erdoğan D. (22), Sefa C. (22), Uğur Y. (20), Burhan K. (22) ve Kemal Y. (21) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Burhan K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

​FOTOĞRAFLI

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