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Samsun'da kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un İlkadım ilçesinde TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı

25 Kasım 2017 01:29

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un İlkadım ilçesinde TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1\'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Otogar kavşağında meydana geldi. Şehirlerarası otobüs terminaline doğru giden Cafer Parlak yönetimindeki 16 GR 477 plakalı hafif ticari araç, G11013H yabancı plakalı S.T. yönetimindeki TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, Cafer Parlak ile yanındaki eşi Mecbure Parlak yaralandı. Araç içerisinde sıkışan Mecbure Parlak, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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