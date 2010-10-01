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SAMSUN'DA KAPALI OTOPARKTA OTOMOBİL YANGINI  SAMSUN (A.A)

01 Ekim 2010 22:07

-SAMSUN'DA KAPALI OTOPARKTA OTOMOBİL YANGINI  SAMSUN (A.A) - 01.10.2010 - Samsun'un İlkadım ilçesindeki belediyeye ait kapalı otoparkta bulunan bir otomobilde gaz sıkışmasından dolayı yaşanan patlama sonrası çıkan yangında otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde Kazım Alaçam (36), 19 TK 644 plakalı LPG'li otomobiliyle girdiği Büyükşehir Belediyesi'ne ait kapalı otoparkta aracını park etmek istedi.  Bu sırada aracın yakıt tankında gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlama sonrasında yangın çıktı. Yangın sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü Alaçam, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Yetkililer, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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