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Samsun'da hayvan hırsızlığı çetesinde tutuklu sayısı 3'e çıktı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da hayvan hırsızlığı suçlamasıyla önceki gün gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin tutuklanmasının ardından, aranan bir şüpheli de bugün tutuklandı

24 Ağustos 2017 21:21

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da hayvan hırsızlığı suçlamasıyla önceki gün gözaltına alınan 4 kişiden 2\'sinin tutuklanmasının ardından, aranan bir şüpheli de bugün tutuklandı. 
İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün Amasya ve Samsun\'da 39 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan hırsızlığını gerçekleştiren 5 kişilik çete elemanlarından 4\'ünü yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orhan T. ve  İbrahim T. tutuklandı.
Çetenin firarda olan mensubu Necati T. ile ona yardımcı olduğu ileri sürülen kız arkadaşı B.A. da jandarma ekiplerince bugün yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen Necati T. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, kız arkadaşı B.A. serbest bırakıldı.

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