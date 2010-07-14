-SAMSUN'DA GENÇ KIZ KAYIP SAMSUN (A.A) - 14.07.2010 - Samsun'un Havza ilçesinde, komşularına gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan genç kızın ailesi, yetkililerden yardım bekliyor. Yeni Mahalle'de oturan 15 yaşındaki Gamze Alkan, bir hafta önce komşularının kandilini kutlamak için evden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Gamze'nin ailesi, tüm girişimlerine rağmen kızlarına ulaşamadı. Anne Gülden Alkan, kızının ortadan kaybolması üzerine gidebileceği her yeri aradıklarını ancak bir bilgiye ulaşamadıklarını bildirdi. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmadan da bir sonuç çıkmadığını anlatan Alkan, kızının hayatından endişe ettiğini belirtti. Kızının bulunması için yetkililerden yardım istediklerini ifade eden Alkan, ''Kızımı bulmak için her yeri aradık. Ancak bu zamana kadar bir haber alamadık'' dedi. Yetkililer, Gamze Alkan ile ilgili kayıp ihbarı yapıldığını, genç kızın bulunması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğünü söylediler.