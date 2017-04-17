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Yaşam

Samsun’da garaj inşaatı çöktü; 3 ölü

Bölgeye arama kurtarma birlikleri ve sağlık ekipleri sevk edildi

Fotoğraf: Arşiv

17 Nisan 2017 18:28

Samsun'un Kavak ilçesinde bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 3 kişi öldü.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre olay bugün Samsun'un Kavak İlçesi Azaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Demirtaş'a ait evinin yanındaki araçlarını park etmek için yaptırdığı garaj inşaatında işçilerin kalıpları söktüğü bir sırada çökme meydana geldi. Bu sırada göçük altında kalan işçilerden Murat Batkal, Çetin Kanık ve Nevzat Aydemir hayatlarını kaybettiler.
 
Göçük altında kalan işçilerin yaralı olma ihtimali üzerine Samsun'dan olay yerine 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ve kara ambulansları sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD ekipleri inşaat enkazı altında kalan işçilerin cansız bedenlerini yapılan çalışmalar sonucu çıkartarak ceset torbalarına koydu.
 
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin yaptığı açıklamada olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "İnşaattan göçük haberini aldık. Ekiplerimiz ve AFAD ile olay yerine geldik. Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetmişti. Yaptığımız çalışmalar sonucu işçilerin cansız bedenini çıkardık" dedi.

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