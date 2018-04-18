T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da FETÖ'den yargılanan sağlıkçılar için karar

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve aralarında Samsun İl Sağlık eski Müdür Vekili Dr

18 Nisan 2018 23:54

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve aralarında Samsun İl Sağlık eski Müdür Vekili Dr. Yusuf Köksal ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Osman Katrancı\'nında bulunduğu 3\'ü tutuklu 86\'sı ihraç edilen sağlık çalışanlarının yargılanmasında bugün karar verildi.
FETÖ/PDY\'ye ilişkin 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, 3\'ü tutuklu 86 ihraç edilen sağlık çalışanlarının yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya, \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasıyla yargılanan sanıklarla avukatları katıldı. Sanıklar duruşmada tahliyelerini talep etti. Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu\'ndaki duruşmada mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Mehmet Tekeci\'ye 8 yıl 1 ay 6 gün, Mustafa Akyel\'e 7 yıl 5 ay 3 gün, ve Ahmet Kozan\'a yattığı süre gözönünde bulundurarak 6 yıl 9 ay hapis cezası vererek tahliye etti. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Muhammet Cabir Özdemir\'i 7 yıl 1 ay 1 gün, Murat Taşkayalı\'yı 6 yıl 3 ay, Hasan Kılıç\'ı 4 yıl 2 ay, Ahmet Yılmaz, Ali Osman Katrancı, Arzu Karlı, Bahadır Güngör Aydın, Bayram Karabayır, Edanur Özmen, Fatma Yolcu, Ferhat Ceren, Hikmet Tereci, Hulusi Varol, Mehmet Ümit Sevinç, Mustafa Güç, Mustafa Kiriş, Necla Suakıtıcı, Orhan Çelebi, Özkan Öztürk, Rıfat Yüksel, Samet Elçi, Serap Altuntop, Serap Erdil, Sinan Yavuz ve Yaşar Kutlu\'yu 2 yıl 1\'er ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklardan Badegül K. Şule İ. ve Sinan B.\'nin dosyasının ayrılmasına karar verirken Samsun İl Sağlık eski Müdür Vekili Dr. Yusuf Köksal\'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz 55 sanığın ise beraatine karar verdi.
Sanıklar 2-8 Eylül 2016\'da tutuklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUN FETÖPDYSamsunSağlıkMüdür Vekili Dr Yusuf KöksalSamsun EğitimAraştırma HastanesiBaşhekim Yardımcısı Dr Ali Osman KatrancıFETÖPDYAğır Ceza MahkemesiDuruşmayaSanıklarCumhuriyet Savcısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24