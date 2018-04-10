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Samsun'da FETÖ'den 2 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı

10 Nisan 2018 17:35

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Nisan tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İlkadım ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock kullandıkları iddiasıyla, 1\'i kadın, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere de el kondu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden ikisi 6 Nisan Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Arif K. tutuklanırken, İsmail T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ayşe Ümmühan Çelik ve Fatih Demet de bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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