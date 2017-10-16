T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da FETÖ operasyonu: 15 şüpheli adliyede

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8'i kadın 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi

16 Ekim 2017 15:39

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8\'i kadın 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 gün önce il merkezinde, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, özel sektör çalışanı ve aralarında bir öğrencinin de bulunduğu 8\'i kadın 15 şüpheli, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el konuldu. Emniyet müdürlüğünde 7 gün süreyle sorgulanan 15 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HakanDHASAMSUN Fethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYSamsun Emniyet Müdürlüğü KaçıkçılıkOrganize SuçlarMüdürlüğüFETÖPDYOperasyonEmniyetFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24