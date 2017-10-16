Samsun'da FETÖ operasyonu: 15 şüpheli adliyede

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8\'i kadın 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 gün önce il merkezinde, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, özel sektör çalışanı ve aralarında bir öğrencinin de bulunduğu 8\'i kadın 15 şüpheli, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el konuldu. Emniyet müdürlüğünde 7 gün süreyle sorgulanan 15 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



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