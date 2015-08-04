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Samsun'da durdurulan TIR'dan 687 bin paket kaçak sigara ele geçirildi!

Piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan sigaralara el koyan KOM Şube ekipleri TIR’ı Emniyet Müdürlüğü’nün deposuna çekti

04 Ağustos 2015 17:12

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunda yaptıkları yol kontrolü sonucunda durumundan şüphelenip durdurdukları bir TIR’da 687 bin paket kaçak sigara ele geçirdiler.

Samsun KOM ekipleri, dün 18.00 sıralarında Samsun-Ankara kara yolu üzerinde yaptıkları yol kontrolünde durumundan şüphelendikleri yabancı plakalı bir TIR’ı durdurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gürcistan’dan İstanbul’a gitmekte olan 49 yaşındaki M.K.’nın kullandığı Gürcistan plakalı TIR’ın kapaklarını açan KOM Şube ekipleri, kaçak sigara ile karşılaştı. TIR'da 687 bin paket kaçak sigara ele geçti.

Piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan sigaralara el koyan KOM Şube ekipleri TIR’ı Emniyet Müdürlüğü’nün deposuna çekti.

 

Türkiye rekoru

 

 

TIR içerisindeki kaçak sigaraları 60 polis memuru 8 saatte boşalttı. Samsun Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugüne kadar Türkiye genelinde tek araçtan ele geçen en yüksek miktarda sigara olduğu belirtildi.  Gözaltına alınan araç sürücüsü M.K., emniyetteki sorgusunun ardından Adliyeye sevk edildi.

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