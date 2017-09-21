Samsun'da dünyanın en büyük cerrahi el aletleri üretim merkezi kurulacak

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’un Bafra İlçesi’nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nin adının \'Samsun-Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\' değiştirilmesinin ardından çalışmalara hız verildi. Cerrahi el aletleri üretiminde dünyada Almanya ve Pakistan’ın ardından Samsun\'un geldiğini söyleyen Bafra OSB Bölge Müdürü Recai Akçer, \"Sektörün giderek büyümesi üzerine yaklaşık 572 bin metrekare alan üzerine sanayi parsellerinin tahsisleri ile kurulan 1\'inci etabın ardından 2\'nci etap çalışmalarımız başladı. Dünyanın en büyük cerrahi el aletleri üretim merkezinin bu yıl alt yapısını yaparak sektördeki üretim yapan firmalarımızın hepsini burada bir araya toplayacağız\" dedi.

Dünyada sadece Almanya’nın Tutlingen, Pakistan’ın Sialkot ve Türkiye\'den ise Samsun cerrahi el aletleri üretici firmaların kümelendiği kentler arasında yer alıyor. Cerrahi el aletleri üzerine kentte 45 firma bulunurken, firmalar ürünlerini ABD, Çin, Kolombiya, Vietnam, İsviçre, İngiltere, Almanya, İtalya, Kenya, Azerbaycan, Gürcistan\'ın aralarında bulunduğu yaklaşık 70 ülkeye ihraç ediyor. 2011 yılında Samsun’daki cerrahi alet üretimi yapan firmalar kümelenme amacıyla Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) çatısı altında bir araya gelerek güçlerini birleştirdi. Samsun\'da 15 bin çeşit cerrahi el aleti üretilirken firmalarda ise yaklaşık 2 bin kişi istihdam ediliyor. Türkiye\'de cerrahi el aletlerinin yaklaşık yüzde 80\'lik kısmının dışarıdan ithal edildiği belirtilirken firmaların ortak amacı ise bu oranını yerli üretimden yana tersine dönmesi. Bu noktada Samsun Milletvekili olan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'ın \"Türkiye sağlık sektöründe elindeki teknolojiyi ve üretim gücünü hizmete sunacak. Yerli üretiminin önünü açacağız. Her şeyi dışarıdan almak istemiyoruz. Türkiye\'nin bunu yapacak kapasitesi var. Bununla ilgili her türlü çalışmalar devam ediyor\" açıklaması kentte cerrahi el aleti üretimi yapan firmalarda heyecan yaratırken yapılan çalışmalara da hız verildi.

Samsun’un Bafra İlçesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesi\'nin adı Samsun- Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirildi. Burasının arazi bakımından dünyanın en büyük, Türkiye\'nin ise tek cerrahi el aletleri üretim merkezi olacağı belirtildi.

Samsun-Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Recai Akçer, \"Geçen Ocak ayında burası 17 trilyon 400 bin TL tutarla 2\'inci etabımız yatırım programına alınmıştı. Şimdi alt yapısının ihale çalışmalarını yapıyoruz. Sektörde üretim yapan tüm firmalar burada toplanacak. Böylece dünyanın en büyük üretim merkezi oluyoruz. Bafra İlçesi\'ndeki Organize Sanayi Bölgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın destekleri ile tıbbi teknoloji, medikal cerrahi el aletleri üretiminde 228 hektar alanla dünyanın en büyüğü oluyor. Bugün halen cerrahi el aletleri üretiminde dünyada Almanya ve Pakistan\'ın peşinden Samsun geliyor. 45 firmanın bir araya gelmesiyle kısa adı MEDİKÜM olan Samsun Medikal Sanayi Kümesi Firmaları kuruldu. Yapılan güç birliği devletinde dikkatini çekti. Sektörün giderek büyümesi üzerine yaklaşık 572 bin metrekare alan üzerine sanayi parsellerinin tahsisleri ile kurulan 1\'inci etabın ardından 2\'inci etap çalışmalarımız başladı. Bugün gıda sanayi, demir çelik, tarım aletleri, çevre ilaçları, geri dönüşüm tesisi, ısı elemanları üretimi, araç körükleri imalatının yanında dünyanın en büyük cerrahi el aletleri üretim merkezinin bu yıl alt yapısını yaparak sektördeki üretim yapan firmalarımızın hepsini burada bir araya toplayacağız\" dedi.

Akçer, 2\'nci etap alanın yaklaşık 645 bin metrekare olduğunu ve 79 sanayi parselden oluştuğunu söyleyerek \"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak tescil edilmesinin ardından geçen Ocak ayında yatırım programına alınması ile alt yapı için çalışmalar başlatılmıştır. Samsun buranın tam faaliyete geçmesi ile birlikte marka değerini daha da güçlendirmenin ötesinde ülkemizin de gurur veren üretim merkezi olacaktır\" diye konuştu.



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