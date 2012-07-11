Samsun'da dere kenarındaki evlerin yıkımına başlandı

Başbakan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, Samsun'da yaşanan selden en çok etkilenen Canik ilçesi Yılanlıdere Vadisi'ndeki dere yatağında bulunan evlerin yıkımına başlandı.

Dere yatağı içinde bulunan iki katlı bir evin yıkımı, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi.

Yıkım bölgesinde incelemelerde bulunan Samsun Valisi Hüseyin Aksoy bir açıklama yaptı.

Aksoy, "Yıkmak mecburiyetindeyiz. İsteyerek vatandaşımızın evini yıkma gibi bir düşüncemiz olamaz. İsteyerek vatandaşımızın evini yıkma gibi bir düşüncemiz olamaz. Onların sağlığı için bunun yapılması gerekiyor ve bunu yapacağız. Evinin yıkılıp yıkılmamasını isteyip istememe gibi bir tercih olamaz. Eğer yıkılması gerekiyorsa yıkılacaktır" dedi.