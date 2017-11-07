Samsun'da DEAŞ üyesi 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Irak\'ın Musul kentinde DEAŞ terör örgütü adına silahlı eylemler yaptıkları, Türkiye\'de ise kaçak ve sahte altın işi yaparak örgüte para aktardıkları iddia edilen 2\'si kadın toplam 4 kişiyi operasyonla gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube kipleri Atakum İlçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde özel harekat polisiyle beraber DEAŞ operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan baskında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları, Irak\'ın Musul kentinde DEAŞ terör örgütü emrinde silahlı eylemler yaptığı, Türkiye\'de ise kaçak ve sahte altın işi yaparak örgüte para aktardıkları iddia edilen Irak vatandaşı 22 yaşındaki Hassam Ganim H., Suriye uyruklu 27 yaşındaki Hamad El S., 31 yaşındaki Suriye uyruklu Meryem Al A. ve 43 yaşındaki Suriye uyruklu Muna D. adlı kadını gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere de el konuldu. Ssoruşturmaya devam ediliyor.