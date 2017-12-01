Samsun'da DEAŞ şüphelileri, adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN polisi, terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu Omar Kavan Atıye A. (20) ile Imat Salah Mohammed M.\'yi (30) evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesiyle Soğuksu ve Karşıyaka mahallelerinde oturan Iraklı Omar Kavan Atıye A. ile Imat Salah Mohammed M.\'nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu tespit etti. Yapılan soruşturmada Omar Kavan Atıye A.\'nın DEAŞ içinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlendi. Ekipler, 3 gün önce şüphelilerin kaldığı adreslere operasyon düzenleyerek, Omar Kavan Atıye A. ile Imat Salah Mohammed M.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere de el konuldu.

Emniyette 3 gün boyunca sorgulanan 2 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



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