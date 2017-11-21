Samsun'da DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndemi işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik İlkadım İlçesi\'nde bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde bulunan Irak uyruklu 62 yaşındaki Mohammed Smaein Sharaef Al A., 27 yaşındaki Mohammed Atallah Hemod Al S. ve 19 yaşındaki Abubekir Adnan Zeki Al M.\'yi gözaltına aldı. Emniyet\'teki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Mohammed Smaein Sharaef Al A. serbest bırakılırken Mohammed Atallah Hemod Al S. ve Abubekir Adnan Zeki Al M. tutuklandı.