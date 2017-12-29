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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

29 Aralık 2017 20:49

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da polisin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Samsun\'da DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışma sonucu daha önce Irak ve Suriye\'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında istihbari bilgilere ulaşılan, M.E., M.S.F.D, A.A.S.S., H.T.M.T. ve K.S.A.A. isimli Suriye ve Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma sürüyor.

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