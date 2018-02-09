Samsun'da DEAŞ gözaltısının sayısı 9'a yükseldi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN polisinin terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Iraklılar\'ın sayısı 9\'a yükseldi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Samsun merkez ilçelerinde bulunan 6 ayrı adrese 14 ekipten oluşan 54 polisin katılımıyla Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 7 Şubat günü operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 Iraklı gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten ekipler bu sabah 3 Iraklı\'yı daha gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.