Samsun'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gösteri yapan minik jimnastikçiler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Samsun Valisi Osman Kaymak\'a Türk Bayrağı hediye etti.

Samsun\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni, Vali Osman Kaymak\'ın Valilik Binası\'nda tebrikleri kabulü ile başladı. Tebriklerin ardından İlkadım İlçesi\'nde ki Batıpark Dolgu Sahası\'na geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, \"19 Mayıs 1919 da Atatürk Samsun\'a çıkarak Milli mücadeleyi başlattı. 29 Ekim 1923 tarihinde de Cumhuriyeti ilan etti. Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük ve vazgeçilmez değerdir\" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler kürsüye gelerek şiirler okudu. Daha sonra halk oyunları, öğrencilerin bando gösterisi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne bağlı minik jimnastikçiler gösteri yaptı. Minikler gösterilerinin ardından AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Vali Osman Kaymak\'a Türk Bayrağı hediye etti. Törende Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Atlı Spor Kulübü sporcularının atlarla yaptıkları gösteri büyük ilgi çekti. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı\'na bağlı Bölge Bandosu\'nun gösterisinin ardından geçit töreniyle etkinlikler sona erdi. Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya yılmaz, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Tayfur Paşaoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.



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