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Yaşam

Samsun'da cinsel istismar iddiası

13 Nisan 2009 19:58

Samsun'da, küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi ile olaya ilgisi oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, İlyasköy Mahallesi'nde 13 yaşındaki N.B'yi alıkoyup cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Fatih Y. (28) ile zanlının birlikte yaşadığı Arzu D. (18) ve arkadaşı İsa A'yı (40), yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

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