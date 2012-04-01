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Yaşam

Samsun'da bir öğrenci YGS stresi nedeniyle kalp krizinden öldü!

Yükseköğrenime Geçiş Sınavı öncesi sınav stresi yaşayan bir öğrenci kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti

01 Nisan 2012 18:32

Samsun’da bugün Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girmeye hazırlanan lise öğrencisi, 18 yaşındaki Damla Orhan, sınav stresi nedeniyle sabah kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Damla Orhan'ın kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belirleneceği belirtildi.
 
Merkez İlkadım İlçesi Bahçeli Evler Mahallesi'nde oturan 2 çocuklu 47 yaşındaki Ayhan Orhan ve 46 yaşındaki Ayla Orhan çiftinin kızları Damla Orhan, bugün gireceği YGS nedeniyle sabah saat 05.00’da annesini uyandırdı. Annesi ile birlikte sabah namazı kılan Damla Orhan, daha sonra kahvaltı hazırlanana kadar odasına gidip yatağına uzandı. Bu sırada fenalaşan genç kız, ailesinin çağırdığı ambulansla özel bir hastanenin acil servisine kaldırdı.

Kalp krizi geçirdiği şüphesiyle burada genç kıza müdahale yapıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 19 Mayıs Lisesi Türkçe-Matematik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Damla Orhan, kurtarılamadı.Sınava dershaneye giderek de hazırlanan Damla Orhan'ın ölüm haberini alan annesi ve ablası 22 yaşındaki Duygu Orhan, sinir krizleri geçirdi. Damla Orhan, YGS'ye Ticaret Meslek Lisesi'nde gireceği belirtildi.

Damla Orhan’ın teyzesinin eşi olan Davut Çatalsakal, "Sınav heyecanı bir yıldır yaşıyordu. Ailesi sınav nedeniyle çok sıkmıyordu. Ama Damla içine atan bir çocuktu. Sınav yükü ona ağır geldi. Kaldıramadı" dedi.Damla Orhan'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsiden sonra belirleneceği belirtildi.


Sınava giderken kaza yaptılar


Konya’da, YGS’ye giren 20 yaşındaki Bahar Yılmaz, ailesiyle birlikte sınava gireceği okula kamyonetle gelirken, geçirdikleri kaza sonucu hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde ambulansta tedavisi yapılan genç kız, polis sayesinde sınava gireceği okula yetişti. 18 yaşındaki Merve Bentis ise sınava yetişmek için evlerinde merdivenden inerken düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bentis'in beyin kanaması geçirdiği ve kafasında kırıklar oluştuğu, sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu belirtildi. Karapınar'da oturan Bahar Yılmaz, YGS'ye gireceği Konya merkezdeki Erbil Koru Anadolu Lisesi'ne gitmek için ailesiyle birlikte kamyonetle yola çıktı.

Babası 43 yaşındaki Cuma Yılmaz'ın kullandığı 42 ABC 09 plakalı kamyonet, bugün saat 09.00 sıralarında Konya'ya 5 kilometre kala önünde yolun sağında seyir halinde olan 31 yaşındaki Beyler İnik yönetimindeki 42 ASR 79 plakalı otomobilin, iddiaya göre aniden sola dönmek istemesi üzerine çarpıştı. Çarpamanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü Yılmaz yara almadan kurtulurken, sınava girecek olan kızı Bahar Yılmaz ile eşi 43 yaşındaki Emine Yılmaz, oğlu 15 yaşındaki Vehbi Yılmaz ve otomobil sürücüsü Beyler İnik hafif şekilde yaralandı.

Gözünden hafif şekilde yaralanan ve ikinci kez YGS'ye girecek olan Bahar Yılmaz, olay yerine gelen ambulansta tedavisi yapıldıktan sonra polis tarafından sınava gereceği Erbil Koru Anadolu Lisesine götürüldü. Salona girmeden önce babası Cuma Yılmaz'ı cep telefonuyla arayıp, durumunun iyi olduğunu belirten Bahar Yılmaz, telefonu görevlilere teslim ettikten sonra salona girdi. Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Merdivenlerden yuvarandı


Merkez Selçuklu İlçesi'nde oturan Fatih Endüstri Meslek Lisesi Tapu Kadastro Bölümü son sınıf öğrencisi Merve Bentis ise ailesiyle birlikte sınava gireceği okula gitmek için hazırlandı. Ailesi apartmanın önünde bekleyen Bentis, apartmanın 5'inci katındaki evlerinde merdivenlerinden indiği sırada dengesini kaybedip 4'üncü kata kadar yuvarlandı.

Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Bentis'in beyin kanaması geçirdiği ve kafasında kırıklar oluştuğu tesbit edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Sınava giderken yayaya çarptı


Amasya'da, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) giderken  gazeteci Ferhat Lap'a (35) çarpan 19 yaşındaki sürücü, polis gözetiminde sınava girdi.

YGS'ye girmek için 05 EH 595 plakalı otomobil ile Amasya Anadolu Lisesi'ne giden Serhat Kayım (19), bir haberi takip etmek için Nergiz Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Ferhat Lap'a çarptı. Ağır yaralanan Lap, 112 Acil Servis ekiplerince, Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lap, buradaki müdahalenin ardından, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Lap'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazadan sonra sürücü, savcının özel izniyle polis gözetiminde YGS'ye girdi.

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