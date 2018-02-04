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Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde iki kişi arasında kavga çıktı

04 Şubat 2018 01:59

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde iki kişi arasında kavga çıktı. Biri bıçakla diğeri ise başına aldığı darbeyle yaralandı.
Olay Samsun\'un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. C.Y.(30) ile S.K.(28) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu C.Y. üzerindeki bıçağı çıkartarak S.K.’yı belinden bıçakladı. Bunun üzerine S.K.\'da C.Y.’nin kafasını yan tarafta bulunan dükkanın çerçevesine vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile iki yaralı da ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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