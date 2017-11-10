Samsun'da Ata'yı anmada gözyaşı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79’uncu yıl dönümünde Samsun’da düzenlenen törenlerle anıldı. Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te çok sayıda kişi duygulu anlar yaşadı.

Samsun’da \'10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü\' nedeniyle ilk tören merkez İlkadım İlçesi’nde Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, anıta çelenk sundu. Saat, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği an olan 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anıt önündeki Türk bayrağı yarıya kadar çekildi. 4 izci, anıt önünde saygı nöbeti tuttu.

Saygı duruşu sırasında kentteki sokak ve caddelerde de adeta hayat durdu. Bu sırada bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. İstiklal Marşı’nın okunması ardından Vali Osman Kaymak şeref defterini imzaladı. Daha sonra tören sona erdi. Bu sırada Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi olan ve üzerlerinde Atatürk\'ün resminin bulunduğu tişörtler giyen bir grup genç, aniden kalabalığın içinden öne çıkarak anıtın önüne geçti. Gençler, Atatürk\'ün Gençliğe Hitabesi\'ni okudu. Tören alanında bulunan vatandaşlar gençlere alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar gençlerle fotoğraf çektirdi. Törene katılan çocuklar da Atatürk Anıtı\'na çiçek bıraktı.



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