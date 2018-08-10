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Samsun'da arkadaşını bıçaklayan şüpheli, tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaralayan Kadir Bozkurt (24), tutuklandı

10 Ağustos 2018 21:33

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaralayan Kadir Bozkurt (24), tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Bozkurt ile arkadaşı Mahir Demir (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Bozkurt, arkadaşını bıçakla sol karın boşluğundan yaraladı. Yaralı Mahir Demir, çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ederken, şüpheli Kadir Bozkurt, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadir Bozkurt, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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