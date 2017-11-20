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Samsun'da akrabalar kavga etti: 1 ölü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada 41 yaşındaki Doğan Kılınç, hayatını kaybetti

20 Kasım 2017 00:10

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada 41 yaşındaki Doğan Kılınç, hayatını kaybetti.
Olay, Samsun\'un İlkadım İlçesi\'nde bulunan Çatalarmut Mahallesi\'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan arkabalar Serkan D. ile Doğan Kılınç sokak üzerinde karşılaşarak tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Serkan D., tabancayla akrabası Doğan Kılınç\'a rastgele ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralı Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri firar Serkan D.\'yi yakalama için çalışma başlattı. 

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