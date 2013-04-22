Samsun'da 'Akiller'i istemiyoruz' protestosu

'Çözüm Süreci' kapsamında oluşturulan ve Türkiye'nin 7 bölgesi için 9'ar kişilik heyetler halinde çalışmalar yürüten 'Akil İnsanlar'ın Karadeniz Grubu, Samsun'a geldi.

Heyetin gelişi sırasında yaklaşık 30 kişiden oluşan gruptakiler, ellerinde Türk bayrakları ile protesto gösterisinde bulundu. Gruptakiler, 'Akilleri istemiyoruz', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Vatandaşa değil akillere barikat', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı. Grubun önünde çevik kuvvet ekipleri set oluşturarak geniş güvenlik önlemi aldı.



Samsunlu Orhan Gencebay heyette yer almadı

Akil İnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu'nda yer alan Fatma Benli, Yıldıray Oğur ve Oral Çalışlar, bu sabah Samsun'a gelen ilk isimler oldu. Heyetin Başkanı Yusuf Şevki Hakyemez Trabzon'dan, Şemsi Bayraktar ile Bendevi Palandöken de Ankara'dan yola çıkarak ilerleyen saatlerde gruba katıldı. Kürşat Bumin, Vedat Bilgin ve Orhan Gencebay ise Samsun'daki toplantılara katılamadı. Samsunlu sanatçı Orhan Gencebay'ın sağlık sorunları nedeniyle heyetteki yerini alamadığı öğrenildi.



Samsun Amisos Restaurant'ta kahvaltı yapan heyet üyeleri, daha sonra Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan heyet üyesi Oral Çalışlar, Samsun'un kendisi için özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Geçmişte Deniz Gezmiş'in de aralarında olduğu bir grup ile birlikte Samsun'a gelip yürüyüş yapmıştık. Burada gözaltına alınmıştım. O dönem gözaltına alındığım şehre bugün böyle bir programla gelmek nasip oldu" dedi.